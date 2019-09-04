Якутия представила на ВЭФ инвестпроекты по строительству судоверфи и моста через Лену

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев в среду представил на стенде Минвостокразвития РФ в рамках Восточного экономического форума инвестиционные проекты в области транспортной и социальной инфраструктуры в республике, передает корреспондент ТАСС.

"Мы сегодня представляем несколько инвестиционных проектов, и главный из них - строительство ленского моста (мост через реку Лена - прим. ТАСС), вы все о нем уже слышали. Он соединит крупнейшие объекты транспортной инфраструктуры республики. С вводом данного моста будут вовлечены в промышленный оборот объекты по добыче полезных ископаемых примерно на 1 трлн рублей", - сказал Николаев.

Общая стоимость проекта автодорожного моста через реку Лена составляет 82,8 млрд рублей. Общая протяженность моста с подъездными путями - 14 км. Мост позволит нарастить круглогодичную транспортную доступность населения с 20,9% до 83%.

Еще один представленный проект - строительство высокотехнологичной Жатайской судоверфи на базе существующего завода общей стоимостью 5,7 млрд рублей. Прогнозируемо годовая производственная мощность составляет до 10 судов речного класса с комплексом по утилизации судов. Верфь позволит создать более 700 рабочих мест.

Также Николаев представил проект детского центра отдыха и оздоровления "Полярная звезда" стоимостью 1,4 млрд рублей на 350 мест, где смогут ежегодно отдыхать до 5,5 тыс. детей. Круглогодичный детский лагерь должен удовлетворить все потребности республики в отдыхе и оздоровлении детей. В нем также планируется работа с одаренными детьми и создание базовой площадки для проведения федеральных мероприятий в сфере дополнительного образования.

О ВЭФ

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.