"Сибур" на предприятии в Башкирии будет вовлекать в производство использованный пластик

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. "Сибур", Минприроды России и "Российский экологический оператор" (РЭО) заключили в ходе Восточного экономического форума соглашение о взаимодействии в сфере экологического развития РФ. Согласно документу, "Сибур" на предприятии в Башкирии будет вовлекать в повторное производство хлопья из использованной ПЭТ-упаковки, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Проект будет реализован на площадке "Полиэф" в Благовещенске (Башкирия).

Как пояснил журналистам глава "Сибур Холдинга" Дмитрий Конов, в новом продукте будет содержаться до 25% вторичного пластика, что, в свою очередь, в перспективе позволит увеличить мощности предприятия на треть.

Модель переработки

Конов добавил, что пластик может быть переработан по двум моделям. Первая модель предполагает сбор "чистого" пластика и дальнейшее его вовлечение в производство, как это будет реализовано на площадке "Полиэфа", вторая - термическую обработку пластиковых отходов низкого качества в нафту и мазут. Такая схема в случае с "Полиэфом" не рассматривается.

"Есть две модели, каким образом, как нам кажется, можно перерабатывать пластик. Одно - это хорошо отсортированный и качественный - например, ПЭТ. Это будет, скорее всего, модель Благовещенска - небольшое количество точек, где пластик будет массово перерабатываться, и соответственно чистый вторичный пластик будет привозиться в одну точку", - сказал глава "Сибур Холдинга".

"А бывают модели, когда на переработку попадают разные пластики низкого качества, смешанные с органикой - как, например, порванные пакеты, которые будет очень сложно перерабатывать в качественный продукт. Они будут перерабатываться термическими процессами обратно в углеводород - в нафту или в мазут. Такая модель возможна в тех местах, где мусор собирается", - добавил он.

Минприроды России и РЭО, в свою очередь, окажут компании поддержку в сборе пластика для повторной переработки.

"Регионального мусора не достаточно для того, чтобы сделать какое-то нормальное производство. Они (Минприроды России и РЭО) будут, в том числе, менять схему планирования создания перерабатывающих мусорных мощностей", - отметил Конов.

ПЭТ - один из самых распространенных в мире полимеров, который используется для производства пластиковой упаковки для различных напитков, синтетических тканей, упаковочных материалов, а также медицинских изделий.

О компании

"Сибур" - вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, работает на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах РФ. "Сибур" реализует продукцию более 1,4 тыс. потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 75 странах мира.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс".

ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.