RFP group на Дальнем Востоке удвоит объемы производства пиломатериалов к 2023 году

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Лесопромышленный холдинг RFP group на Дальнем Востоке вдвое увеличит объемы производства пиломатериалов к 2023 году, сообщил ТАСС во время Восточного экономического форума (ВЭФ) гендиректор компании Дмитрий Вальтфогель.

"В текущем году и в следующие несколько лет мы продолжим наращивать объемы производства лущеного шпона и пиломатериалов. К 2023 году планируем в два раза увеличить объемы производства пиломатериалов", - сказал Вальтфогель.

Он уточнил, что в 2018 году холдинг заготовил более 1,8 млн кубометров круглого леса, половина объема которого была переработана на имеющихся производственных мощностях в шпон и пиломатериалы. "В прошедшем году мы нарастили объем выпуска лущеного шпона, вышли на рекордный показатель - 217 тыс. кубометров, а также планомерно загружали введенные в 2017 году в рамках ВЭФ во Владивостоке президентом РФ Владимиром Путиным мощности по выпуску пиломатериалов в Хабаровском крае, объем производства которых составил более 100 тыс. кубометров", - добавил Вальтфогель.

Значительная часть произведенных пиломатериалов экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в силу географической близости к этим рынкам, отметил глава холдинга. Сейчас прорабатываются новые рынки сбыта, в перспективе возможно сотрудничество в части поставки продукции деревообработки, например, пиломатериалов или шпона, в Индию. "Мы внимательно следим за индийским рынком и готовы будем обсуждать поставки на него, когда спрос и цены на нем достигнут достаточного уровня", - добавил Вальтфогель.

Производство пеллет

Холдинг планирует начать производство пеллет в начале 2020 года. Сейчас в Хабаровском крае строится первый завод мощностью 100 тыс. тонн пеллет в год, его мощности впоследствии планируется расширить, и объемы производства на этом заводе достигнут 135 тыс. тонн в год, рассказал Вальтфогель. Одновременно идет разработка бизнес-плана по строительству второго пеллетного завода мощностью около 70 тыс. тонн в год.

"Также прорабатывается бизнес-план по организации лесозаготовки и лесопереработки в Якутии, обсуждаем с нашими партнерами возможные проекты по дальнейшей, более глубокой переработке древесины", - сказал собеседник агентства.

RFP Group - крупный лесопромышленный холдинг на Дальнем Востоке, объединяет группу технологически связанных компаний полного цикла: заготовка древесины, переработка и доставка продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Предприятия холдинга работают в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.