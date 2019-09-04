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ВЭФ-2019

Формулу расчета производительности труда в России могут доработать в октябре

В ФЦК отметили, что изменение необходимо для выпуска директив госкомпаниям и госкорпорациям о включении цели роста производительности труда не менее чем на 5% в год в долгосрочные программы развития

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Формула расчета производительности труда в РФ может быть доработана в октябре, что позволит установить госкомпаниям цель по росту производительности труда более чем на 5% в год в долгосрочных программах развития. Об этом сообщил в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) Николай Соломон порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Я думаю, [новая формула будет доработана] до конца октября", - сказал он.

Изменение формулы необходимо для выпуска директив госкомпаниям и госкорпорациям о включении цели роста производительности труда не менее чем на 5% в год в долгосрочные программы развития. Текущая формула не применима к госкорпорациям, отметил Соломон. ФЦК уже провел рабочую группу с представителями госкомпаний для выработки новой формулы, которая будет учитывать специфику таких компаний, рассказал Соломон.

"Мы сказали им: "Ребят, известно, что директивы готовятся, и в ваших же интересах сейчас всем вместе договориться, что новая формула никому не навредит", - пояснил он.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

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