Новак планирует посетить Саудовскую Аравию перед визитом Путина в королевство

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак в ближайшее время планирует посетить Саудовскую Аравию, чтобы "сверить часы" перед визитом президента РФ Владимира Путина.

"Я планирую в ближайшее время посетить Саудовскую Аравию для того, чтобы мы "сверили часы" перед визитом президента Путина в Саудовскую Аравию", - сказал Новак журналистам в ходе Восточного экономического форума.

Как ожидается, Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию в октябре.

"Мы будем продолжать взаимодействовать с нашими партнерами в Саудовской Аравии. Министр [энергетики Саудовской Аравии Халед] аль-Фалех остается сопредседателем межправительственной комиссии по развитию торгово-экономического сотрудничества, мы будем продолжать с ним реализовывать задачи, поставленные руководством наших стран на развитие торгового оборота", - отметил Новак. "Мы будем, безусловно, сотрудничать с нашими коллегами и с моим другом, господином аль-Фалехом", - добавил министр.