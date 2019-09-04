Контракт на ледокол "Лидер" планируется заключить не позже первой половины 2020 года

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Росатом рассчитывает заключить контракт на строительство ледокола "Лидер" не позже первого полугодия 2020 года, сообщил заместитель гендиректора госкорпорации - глава дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша.

"Надеемся, максимум в первом полугодии следующего года контракт на строительство будет подписан", - сказал Рукша на заседании международного общественного cовета Северного морского пути в рамках Восточного экономического форума.

Согласно планам правительства, в 2020 году будет выделен первый транш средств из федерального бюджета на строительство атомного ледокола мощностью 120 МВт в размере 16,958 млрд рублей. Планируется, что бюджетные инвестиции будут выделяться на строительство ледокола ежегодно до 2027 года включительно. Объем бюджетных инвестиций на реализацию проекта в 2021-2022 годах запланирован в размере 12,758 млрд рублей ежегодно, на 2023-2025 годы - по 14,937 млрд рублей в год, на 2026-2027 годы - по 20,147 млрд рублей в год.

Ожидается, что ледокол "Лидер" первым в мире сможет круглый год проводить суда по Северному морскому пути при толщине льда до 4 м. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщал, что госкорпорация оценивает стоимость создания первого атомного ледокола нового поколения "Лидер" в 120 млрд рублей в ценах 2019 года. Минпромторг отмечал, что предельная стоимость составляет 127,5 млрд рублей. Отмечалось, что ледокол будет строиться на судоверфи "Звезда" на Дальнем Востоке.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.