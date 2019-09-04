Внешнеторговый оборот Нижегородской области и стран АТР вырос на 56% по итогам 2018 года

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот Нижегородской области со странами Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам 2018 года вырос более чем на 56%, до $1,4 млрд. Об этом сообщил ТАСС в среду губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"По итогам 2018 года Нижегородская область осуществляла торгово-экономическое сотрудничество с 27 из 46 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Внешнеторговый оборот со странами АТР составил $1,4 млрд, что на 56,3% выше показателей 2017 года", - отметил Никитин.

На страны АТР приходит почти пятая часть всего внешнеторгового оборота региона. Основными партнерами Нижегородской области являются Китай, Республика Корея и Япония.

"Что интересно, основная статья экспорта в Китай - почти 40% - это жиры и масла животного и растительного происхождения. Нижегородская область поставляет в Китай и мороженое, которое очень любят жители этой страны. Учитывая колоссальную емкость китайского рынка, даже нишевые товары могут дать серьезный эффект", - добавил Никитин.

Еще одним важным внешнеторговым партнером Нижегородской области является Индия. Товарооборот между этой страной и регионом увеличился по итогам 2018 года в 6,5 раз за счет поставок термического и механического оборудования и достиг 675 млн долларов. При этом экспорт нижегородской продукции превышает импорт в 27 раз.

Перспективы сотрудничества с Малайзией

Как отметил Никитин, регион планирует максимально использовать инструменты поддержки экспорта в страны АТР, которые предусмотрены нацпроектом "Международная кооперация и экспорт". В стратегии социально-экономического развития Нижегородской области торговые отношения со странами региона являются одними из приоритетных.

В настоящее время слабее всего развиты связи региона с Вьетнамом, Таиландом, Малайзией, Индонезией, Сингапуром и Филиппинами. Однако в ближайшее время начнется реализация проектов нижегородского бизнеса в Юго-Восточной Азии.

"Предприятия региона заинтересованы в увеличении поставок в указанные страны автомобильной техники, а также металлургической, деревообрабатывающей и пищевой продукции. В ноябре 2019 года запланирован запуск в эксплуатацию нового завода "Оргхим" - крупнейшего регионального предприятия, ориентированного на экспорт, который будет производить неканцерогенные технологические масла-наполнители в городе Джохор-Бару в Малайзии", - добавил Никитин.

V ВЭФ проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.