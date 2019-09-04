Создание круизных центров на Волге и Оке в Нижнем Новгороде потребует 14 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Реализация проекта Ростуризма по развитию круизных центров "Ока - Волга" в Нижегородской области потребует около 14 млрд рублей, сообщил в среду ТАСС губернатор региона Глеб Никитин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Проект включает мероприятия по строительству круизных судов и созданию профильной инфраструктуры в 14 круизных центрах. На данный момент суда круизного флота имеют возможность швартовки только в пяти таких центрах. В остальные девять можно попасть только автомобильным транспортом <…> Примерный объем необходимого федерального финансирования - около 14 млрд рублей, но важно понимать, что это вложения не только в Нижегородскую область, но и в будущее самой Волги", - сказал Никитин.

По его словам, проект предусматривает строительство и реконструкцию причалов с подъездными дорогами и парковками, береговых укреплений, закупку дебаркадеров. "Во-вторых, это развитие береговой инфраструктуры - зон приема туристов в круизных центрах. В-третьих, это модернизация судов круизного и речного флота - льготный лизинг на приобретение и строительство круизных судов, в том числе теплоходов-колесников типа "Золотое кольцо", "Сура", лайнеров PV-300, возрождение речных экскурсий с использованием судна на подводных крыльях "Валдай 45Р", которые также строятся в Нижегородской области", - добавил глава региона.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.