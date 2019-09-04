Первая партия цельного молока отправилась из Приморского края в Китай

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Первая в истории поставок партия цельного молока из России отправилась в Китай через пограничный переход в Приморском крае, сообщил ТАСС первый заместитель гендиректора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций (АПИ) Александр Коньков.

По информации АПИ, ранее в Китай поставлялось только замороженное молоко. "Через пограничный переход Полтавка - Дунин прошла первая в истории России партия цельного молока из России в Китай. Грузовик с пятью тоннами молока, произведенного в Приморском крае и обработанного на перерабатывающих мощностях в Хабаровском крае, прошел таможню и направился в КНР", - сказал Коньков.

В 2018 году вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на межправительственной комиссии с северными территориями КНР выдвинул инициативу о снятии двусторонних барьеров. Поручение проработать возможность экспорта цельного молока было дано Россельхознадзору с одной стороны и таможенному органу Китая с другой с участием Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. В результате был подписан протокол о санитарно-ветеринарных требованиях при двусторонних поставках молока и молочных продуктов.

В рамках V Восточного экономического форума (ВЭФ) готовится подписание восьмистороннего соглашения по строительству молочно-товарных ферм на территории Приморского края. Согласно ему, в Приморском крае будут построены животноводческие комплексы по производству коровьего молока совокупной мощностью 500 тыс. тонн в год. Сторонами подписания станут администрации Приморского края, Провинции Хэйлунцзян и города Муданьцзян, АПИ, Корпорация развития Дальнего Востока, компания "Степь X молоко", а также группы компаний Zhongding Dairy Farming Co., Ltd. и Mengniu Dairy Group. На новом предприятии будет создано порядка 4 тыс. рабочих мест.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.