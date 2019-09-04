В Амурской области выберут инвестора для предмостовой зоны международного моста

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Инвестора для развития предмостовой зоны трансграничного моста между Россией и Китаем через реку Амур в Благовещенске выберут до 1 октября, сообщил в интервью ТАСС губернатор региона Василий Орлов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Конкурс объявлен, до 1 октября определимся с инвестором по этой теме", - сказал Орлов.

Он уточнил, что строительство моста перешло в завершающую стадию, строители освобождают временно занимаемые земли и приступили к комплексу работ по рекультивации вдоль всей полосы отвода. "В целом строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с графиком строительства объекта. Плановый срок завершения строительных работ - декабрь 2019 года с последующим вводом объекта в эксплуатацию в апреле 2020 года. Текущая готовность объекта по мостовой части - 70%, по дорожной части - 68%", - отметил губернатор.

По его словам, на конкурс поступает большое количество инвестпредложений, все они разные по масштабу и смыслу. Причем на инвест-решениях отразилось наводнение этого года, потому что та площадка, где должна быть размещена предмостовая зона, была подтоплена, и, соответственно, это повлечет дополнительные затраты на ее отсыпку и берегозащиту.

На сегодняшний день строители мостового перехода выполняют несколько объемных комплексов работ. В частности, ведут работы по строительству подъездной автодороги. Все пять искусственных сооружений в теле дороги уже готовы (это три путепровода и два сооружения для связи разобщенных территорий). Дорожники выполняют работы по устройству дорожной одежды, монтажу фундаментов под опоры освещения и укреплению откосов насыпи монолитными железобетонными плитами.

О конкурсе и проекте

Заявки на конкурс по инвестпредложениям для транспортно-логистического комплекса (ТЛК) принимаются в Приамурье до 20 сентября. После окончания приема заявок будет назначено заседание комиссии при губернаторе, которая осуществит их отбор, предложения проверят на соответствие критериям и проставят по ним баллы, на основе чего будет выбран победитель. Победа даст возможность войти в перечень приоритетных инвестиционных проектов области, получить государственную поддержку и сопровождение на всех этапах реализации проекта, в том числе получение земельного участка без торгов.

Стоимость инвестпроекта по строительству ТЛК в зоне трансграничного автомобильного моста через реку Амур превышает 1,8 млрд рублей. Комплекс планируется возвести в Благовещенске в рамках территории опережающего развития, что предполагает определенные преференции для инвесторов. Реализация проекта позволит использовать возможности приграничного сотрудничества и сформировать новый международный коридор "Амур-1". Проект ТЛК, в частности, предусматривает строительство складских помещений с погрузочно-разгрузочными площадками и прирельсовыми платформами, железнодорожного терминала с подъездными путями, контейнерного терминала, стоянок и центра логистики. Комплекс разместится на территории площадью 51,3 га, период реализации проекта - два года.

Поиск инвесторов для ТЛК начался еще в прошлом году. В 2019 году после стыковки частей международного моста к проекту появился интерес потенциальных инвесторов.

Старт строительству трансграничного автомобильного моста через реку Амур, который должен связать российский берег в районе Благовещенска и китайский в районе города Хэйхэ, был дан в конце 2016 года. Общая длина моста - более 1 км. Согласно техническому заданию, после ввода в эксплуатацию по трансграничному мостовому переходу Благовещенск - Хэйхэ будут передвигаться грузовые и легковые автомобили. Поток пассажиров составит порядка 3 млн человек в год, поток грузов - около 6 млн тонн.

Строители 31 мая соединили российскую и китайскую части автомобильного моста между Благовещенском и городом Хэйхэ. Механически мост должен быть готов к концу 2019 года, еще три-четыре месяца предполагаются на пусковые работы и оформление, однако по открытию основного пункта пропуска в Приамурье ранее назывался срок конец лета - начало осени 2020 года.

ВЭФ

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.