Титов: процедуру продления сроков содержания под стражей предпринимателей нужно усложнить

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил внести изменение в ст. 109 УПК РФ "Сроки содержания под стражей" и отнести рассмотрение вопросов продления сроков содержания под стражей от шести до 12 месяцев к компетенции верховных или областных судов (ВС) регионов, а свыше 12 месяцев - к компетенции ВС России. Как он сообщил в среду на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), это позволит снизить возможность использования ареста как способа давления на подсудимых.

"Возможность [меры] пресечения [в виде заключения] под стражей - это очень эффективный инструмент в руках следствия <…> Мы считаем, что нужно вносить изменение в статью 109 [УПК РФ], отнести рассмотрение вопроса о продлении срока содержания под стражей до шести месяцев к компетенции районного суда, но уже последующие продления - это касается не только предпринимателей, это касается всех - от шести до 12 месяцев - [к компетенции] верховного суда республики… или областного. Свыше 12 месяцев - Верховного суда РФ, и тем самым усложнить процесс, если не начального применения этой меры, то ее дальнейшего продления. Мы считаем, что это действительно решило бы эту проблему", - сказал Титов на сессии "Безбарьерная среда".

По мнению омбудсмена, в отношении предпринимателей чаще должна применяться мера пресечения в виде залога, чем лишение свободы. "Хотелось бы, чтобы со стороны Верховного суда [РФ] и Генеральной прокуратуры прозвучали твердые слова, что все изначально должны руководствоваться тем, что должны применяться более мягкие меры пресечения", - сказал Титов. И судьи, считает он, если применяют меру пресечения в виде ареста, должны давать исчерпывающее объяснение о мотивах такого выбора.

Бизнес-омбудсмен рассказал, что сегодня более 70% дел рассматриваются в особом порядке. "Это что значит? Что оказывается какое-то воздействие на обвиняемого, который признает свою вину <…> При этом мы наблюдаем общее игнорирование статьи УПК, по которой люди, занимающиеся предпринимательской деятельностью, вообще не должны содержаться под стражей, потому что ответственны за своих сотрудников, за собственность предприятия", - подчеркнул он.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.