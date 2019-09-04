Проекты по освоению недр и строительству плавучей АЭС представила на ВЭФ Чукотка

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) представил инвестиционные проекты региона в области добычи полезных ископаемых и строительства инфраструктурных объектов.

"Более 10 лет мы реализуем долгосрочную стратегию развития округа, нацеленную на развитие добычи полезных ископаемых и инфраструктуры. Наша цель - стать регионом-лидером по недропользованию. Ввод в эксплуатацию золоторудных месторождений за последние 10 лет обеспечил рост объема добычи золота в шесть раз, среднегодовую добычу - 26 т", - сказал Копин.

В числе горнодобывающих проектов он особо отметил освоение месторождений Беринговского каменноугольного бассейна с запасами более 1 млрд т и месторождений Баимской рудной зоны, где разведано 27 млн т меди и 2 тыс. т золота. Кроме того, глава Чукотки рассказал о строительстве плавучей атомной теплоэлектростанции в Певеке. Это уникальная и первая в мире плавучая атомная станция мощностью 70 МВт. Основным инвестором является концерн "Росэнергоатом".

В списке инфраструктурных инвестпроектов он также отметил обустройство морских портов Северного морского пути как основной транспортной артерии международного сотрудничества, строительство энергомоста Чукотка-Магадан и автодороги "Колыма", которые свяжут округ с соседними регионами. Общий объем инвестиций в горнорудные и инфраструктурные проекты составляет более $9,5 млрд.

"Развитие производства - не самоцель, конечный результат - повышение уровня жизни жителей округа, создание комфортной среды. Трудолюбивые, надежные, не боящиеся трудностей северяне - это наше главное богатство", - сказал Копин.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.