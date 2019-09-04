Кредитный портфель Россельхозбанка в Приморье превышает 4 млрд рублей

ТАСС, 4 сентября. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Россельхозбанка Борис Листов обсудили в среду на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) кредитование агропромышленного комплекса региона. Кредитный портфель Россельхозбанка в крае превышает 4 млрд рублей, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Россельхозбанк является надежным партнером края, вливает большой объем финансовых ресурсов, кредитный портфель составляет более 4 млрд рублей. Это дает возможность сельхозпредприятиям чувствовать себя уверенно", - приводятся в сообщении слова Кожемяко.

Отмечается, что Россельхозбанк работает в Приморском крае с 2002 года и готов и далее финансировать новые проекты в регионе, содействовать привлечению необходимых инвестиций. "Инвестиции в край за это время составили почти 90 млрд рублей. Мы хотели бы нарастить взаимодействие, в том числе по реализации новых крупных инвестиционных проектов - по производству молокосырья, мяса, овощей закрытого грунта", - сказал Листов.

По его словам, Россельхозбанк оценивает объем необходимых производственных мощностей для насыщения внутреннего рынка Приморья в 258 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции, более половины приходится на молочное сырье. Банк видит большой экспортный потенциал в увеличении глубины переработки традиционных для Дальнего Востока культур - в первую очередь сои. Листов сообщил, что в рамках ВЭФ Россельхозбанк подпишет соглашение о создании агрокластера, в который войдет завод по глубокой переработке сои в Уссурийске.

Кожемяко отметил, что в краевой бюджет на оказание содействия предприятиям в покупке техники в лизинг добавлено почти 400 млн рублей. "Бюджетные гарантии позволят аграриям региона обновить технику, что, несомненно, скажется на урожайности", - сказал он.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.