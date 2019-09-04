Минстрой предложил ввести государственное стимулирование инвестиций в сфере ЖКХ

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Необходимо разработать меры господдержки для стимулирования инвестиций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сообщил в среду министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев во время дискуссии "ЖКХ и городская среда. Эффективные инвестиции" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Мы должны найти варианты государственного стимулирования. В противном случае нам придется это поддерживать за счет бюджетных средств", - сказал министр.

По словам Якушева, бизнес, который инвестирует в сферу ЖКХ, в основном ориентирован на областные центры и крупные города, а в малых городах и сельской местности инвесторы не заинтересованы в государственно-частном партнерстве. "Дальний Восток движется ровно по такому же пути. Бизнес и движение вперед есть в основном в крупных городах", - отметил он.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.