Щеголев: инвестиционный совет ЦФО сформировал проекты на сумму $15 млрд

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Инвестиционный совет, созданный в Центральном федеральном округе (ЦФО) в июне, сформировал портфель предложений из 208 проектов на общую сумму 15 млрд долларов. Об этом сообщил в среду полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев на сессии "Центральная Россия: новые возможности для инвесторов" Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Задача была поставлена в июне, а уже к началу сентября совет сформировал портфель из 208 проектов на общую сумму $15 млрд. Это первый пакет предложений", - сказал Щеголев.

По его словам, в совет вошли 18 вице-губернаторов центральных регионов России, а также представители федеральных структур (Министерство экономического развития РФ, Минпромторг России, Федеральная антимонопольная служба).

Как отметил сопредседатель совета при инвестиционном уполномоченном в ЦФО Сергей Качаев, в качестве привлекательных инвестиционных секторов были выделены такие направления, как химическая промышленность, транспорт, логистика, сельское хозяйство, металлургия, деревообрабатывающая промышленность, легкая промышленность, автомобилестроение, фармацевтика, электроника и производство композитов.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.