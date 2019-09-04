ВТБ предоставит 2 млрд рублей инвестору первой на Камчатке пятизвездочной гостиницы

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Трехстороннее соглашение заключено в среду на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) между правительством Камчатского края, банком ВТБ и инвестором первой на Камчатке пятизвездочной гостиницы. ВТБ выделит на реализацию проекта 2 млрд рублей, сообщила пресс-служба краевого правительства.

"Правительством Камчатского края в рамках Восточного экономического форума подписано соглашение с ООО "Новый дом" и банком ВТБ о развитии туристического потенциала и инфраструктурных проектов Камчатского края. В рамках соглашения ВТБ предоставит инвестору 2 млрд рублей на строительство первой на Камчатке пятизвездочной гостиницы", - говорится в сообщении.

Общая стоимость гостиничного комплекса в Петропавловске-Камчатском составляет 5,5 млрд рублей. Половина суммы выделяется в рамках программы льготного кредитования малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития РФ. Заемные средства будут выданы сроком на пять лет.

"Гостиница строится в самом центре города, рядом с ключевыми туристическими объектами краевого центра. И мы рассчитываем, что создание этого современного гостиничного комплекса станет импульсом к развитию на Камчатке еще одного сегмента отрасли - делового туризма", - приводятся в сообщении слова губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.

Гостиничный комплекс рассчитан на 177 номеров. В нем появятся фитнес-центр с 25-метровым бассейном, SPA-зоной и баней в корейском стиле, различные развлекательные заведения, а также концертный зал на 500 мест. "Наша работа направлена на всестороннюю поддержку регионального предпринимательства, и новое соглашение станет важным шагом к укреплению социально-экономического потенциала этого стратегически важного для страны региона. ВТБ оказывает поддержку краевому бизнесу в реализации проектов в различных отраслях, а развитие инфраструктуры сервиса и гостеприимства входит в число приоритетных", - сказал заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.