Новак: энергопотребление на Дальнем Востоке в 2019 году может вырасти на 13%

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Рост объемов потребления электроэнергии в этом году на Дальнем Востоке ожидается на уровне 13%, что значительно превышает среднероссийские темпы роста. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на церемонии запуска подстанции "Промпарк" в пригороде Владивостока.

"На Дальнем Востоке потребление электроэнергии в этом году увеличится почти на 13%, это выше среднероссийского уровня значительно. У нас в прошлом году в среднем по России потребление увеличилось на 1,7%", - сказал министр.

Он отметил, что такие темпы роста энергопотребления говорят о развитии региона.

"Конечно, этот показатель является важным. И в целом развитее электроэнергетической инфраструктуры, строительство новых подстанций, линий электропередачи является показателем развития региона", - добавил Новак.

Генерирующая компания "Русгидро" ранее сообщала, что четыре региона Дальнего Востока обеспечили рост энергопотребления в Дальневосточном федеральном округе в первом полугодии 2019 года на 1,3% против снижения на 0,2% в среднем по России. Наиболее значительный рост энергопотребления (более 3%) зафиксирован в энергосистемах Якутии, Магаданской и Амурской областях и Чукотского АО.