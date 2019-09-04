Путин и Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в Приморье

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморье/, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.

Премьер Индии в качестве гостя присутствует на Восточном экономическом форуме, который проходит в эти дни на базе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке.

Ранее в среду Путин встретил Моди на причале острова Русский, лидеры тепло поприветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями и на катере "Ураган" направились к судоверфи.

В Кремле ранее отмечали важность посещения Путиным и Моди "Звезды" в контексте как энергетического сотрудничества, так и потенциала этой судоверфи по выполнению военных заказов. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в перспективе построенные здесь суда "будут использоваться для доставки российской нефти и сжиженного природного газа на мировые рынке, в том числе и в Индию".

Дальневосточный завод "Звезда" был образован в 1954 году. В 2013 году президент РФ поручил создать на его базе судостроительный промышленный кластер по производству морской техники и оборудования. Проект реализуется консорциумом инвесторов во главе с "Роснефтью". В настоящее время на судоверфи работают 3 тыс. человек.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.