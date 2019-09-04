В РФПИ пообещали, что сделку по созданию AliExpress Russia закроют в ближайшие недели

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Сделка по созданию совместного предприятия между Mail.ru Group, Alibaba, "Мегафоном" и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) будет закрыта в ближайшие недели. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Все вопросы (по закрытию сделки - прим. ТАСС) почти финализированы. В ближайшие несколько недель", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках закрытия сделки по созданию СП.

О совместном предприятии

В июне РФПИ, Alibaba, "Мегафон" и Mail.ruподписали финальное соглашение о создании совместного предприятия AliExpress Russia для интеграции ключевых российских потребительских интернет- и e-commerce-платформ.

Доля "Мегафона" составит 24,3%, РФПИ - 12,9%, Mail.ru - 15%. Alibaba Group инвестирует $100 млн и сделает частью СП бизнес AliExpress в России, который включает в себя текущую локальную и трансграничную деятельность международной платформы электронной коммерции AliExpress.