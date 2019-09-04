Глава "СДС-Уголь" заявил, что рост добычи угля сдерживает негативная ценовая конъюнктура

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. "СДС-Уголь", входящая в тройку крупнейших угледобывающих компаний России, не наращивает добычу угля энергетических марок в связи с неблагоприятной ценовой конъюнктурой. Об этом ТАСС сообщил гендиректор компании Геннадий Алексеев.

"В первом полугодии 2019 года добыча компании составила 12,5 млн т угля, что соответствует годовому плану. К сожалению, нам приходится ограничивать свои возможности ввиду низкой цены", - сказал он.

При этом Алексеев отметил, что "потенциал компании колоссальный". "Все предприятия готовы увеличить объем продаж, но по разумной цене. Пока она не разумная", - подчеркнул глава "СДС-Уголь".

Согласно данным Минэнерго, по итогам 2018 года предприятия "СДС-Уголь" добыли 25,1 млн т угля.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.