Власти Забайкалья лишили приоритетного статуса проект Амазарского ЦБК

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство Забайкалья лишило приоритетного статуса крупнейший российско-китайский проект в лесной промышленности по созданию Амазарского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК). Об этом сообщил в среду в интервью ТАСС врио губернатора Александр Осипов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) .

"Из-за того, что некоторое время инвестором не выполняются условия приоритетного проекта по освоению лесов, он был этого статуса лишен. И мы предлагаем инвестору определиться - когда, с какой динамикой, с какими графиками он будет завершать проект, с нами эти графики и технические решения согласовать", - сказал Осипов.

По его словам, инвестор пока не отреагировал на это решение.

Проект создания Амазарского ЦБК реализуют на северо-востоке Забайкальского края с 2009 года. Ранее сообщалось, что инвестиции в него составят около $500 млн. С выходом на проектную мощность комбинат будет перерабатывать до 1,7 млн кубометров древесины в год, выпуская 400 тыс. т продукции. Кроме производства основного продукта - небеленой целлюлозы, комбинат позволит получать побочные продукты - таловое масло и скипидар-сырец.