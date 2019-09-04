{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ВЭФ-2019

Власти Забайкалья лишили приоритетного статуса проект Амазарского ЦБК

Врио главы региона Александр Осипов пояснил, что причиной этого стало невыполнение инвестором условий проекта

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство Забайкалья лишило приоритетного статуса крупнейший российско-китайский проект в лесной промышленности по созданию Амазарского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК). Об этом сообщил в среду в интервью ТАСС врио губернатора Александр Осипов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) .

На эту тему
Восточный экономический форум - 2019. День первый

"Из-за того, что некоторое время инвестором не выполняются условия приоритетного проекта по освоению лесов, он был этого статуса лишен. И мы предлагаем инвестору определиться - когда, с какой динамикой, с какими графиками он будет завершать проект, с нами эти графики и технические решения согласовать", - сказал Осипов.

По его словам, инвестор пока не отреагировал на это решение.

Проект создания Амазарского ЦБК реализуют на северо-востоке Забайкальского края с 2009 года. Ранее сообщалось, что инвестиции в него составят около $500 млн. С выходом на проектную мощность комбинат будет перерабатывать до 1,7 млн кубометров древесины в год, выпуская 400 тыс. т продукции. Кроме производства основного продукта - небеленой целлюлозы, комбинат позволит получать побочные продукты - таловое масло и скипидар-сырец.

Теги
РоссияЗабайкальский крайОсипов, Александр МихайловичВЭФ-2019
ВЭФ-2019
"Сибур" в 2020 году поставит в Европу свыше 2 млн тонн сжиженных углеводородных газов
Глава холдинга Дмитрий Конов отметил, что говорить об объемах поставок после выхода завода "Запсибнефтехим" на проектную мощность пока рано
Читать полностью