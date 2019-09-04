Ущерб для российских аграриев от ЧС в 2019 году достиг 9,5 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз оценивает ущерб для российских аграриев от чрезвычайных ситуаций в 2019 году в 9,5 млрд рублей, сообщил журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов в кулуарах Восточного экономического форума.

"У нас 15 регионов Российской Федерации в текущем году были подвержены разным видам чрезвычайных ситуаций - это заморозки, засухи, наводнения и прочее. Общая сумма ущерба аграриев в текущем году составляет 9,5 млрд рублей", - сказал он.

Прогноз по урожаю зерна

Джамбулат Хатуов также отметил, что Минсельхоз подтвердил прогноз по урожаю зерна в 2019 году в размере 118 млн тонн, в том числе 75 млн тонн пшеницы.

"В силу определенных сложностей погодных условий аграрии страны ведут битву за урожай в прямом смысле этого слова. Эксперты Минсельхоза, несмотря на сложности в ряде регионов, в том числе чрезвычайных ситуаций, оставляют ранее заявленный прогноз в отношении объема зерновых в пределах 118 млн тонн. Рассчитываем, что успешный задел, который был сделан в регионах Российской Федерации, - это и правильный сорт обновления, и внесение минеральных удобрений, позволяет нам сохранять уверенность в этом", - сказал он.

"Пшеницу мы, это в том числе подтверждают эксперты рынка, видим в пределах 75 млн тонн", - добавил Хатуов.

Он отметил, что сейчас Минсельхоз наблюдает стабильный экспорт зерновых с теми приростами, о которых Минсельхоз заявлял ранее.

По его словам, сейчас в активной стадии находится уборочная кампания в Приволжском федеральном округе, в Сибири и на Дальнем Востоке. "Если говорить о Приморском крае, то он находится в зоне достаточно серьезной нагрузки по чрезвычайным ситуациям, объем зерновых больше сориентирован на кукурузу, к уборке которой еще не приступали. Мы ожидаем здесь все же хороший результат", - уверен Хатуов.

По его словам, на рынке экспорта зерна также наблюдается стабильная ситуация.

По данным Росстата, в 2018 году российские аграрии собрали 113,25 млн тонн зерна, в 2017 году - 135,4 млн тонн.