МИД Индии оценил перспективы экспорта индийской рабочей силы на Дальний Восток РФ

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сентября. /ТАСС/. Индия рассматривает возможность экспорта рабочей силы из Индии на Дальний Восток России как перспективное направление сотрудничества. Об этом сообщил журналистам официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар в связи с началом визита премьер-министра Нарендры Моди во Владивосток для участия в ВЭФ.

"Некоторые из потенциальных секторов (российско-индийского сотрудничества на Дальнем Востоке РФ - прим. ТАСС) - это коксующийся уголь, очевидно - нефть и газ, также алмазы, древесина, туризм, и мы еще рассматриваем потенциал сельского хозяйства, а также экспорта рабочей силы. В этой части мира существует серьезная нехватка рабочей силы", - сообщил Кумар в беседе с индийскими журналистами, выдержки из которого размещены на сайте ведомства.

Он отметил, что речь идет о квалифицированных работниках в секторах добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства, ряда других.

"Сейчас мы пока еще находимся на ранней стадии, потому что, как мы это делаем с другими странами, с Европой, необходимо заключить соглашение по вопросам миграции и передвижения. Поэтому пока мы не достигли этапа немедленной реализации (этих планов), но я могу сказать, что мы получили обнадеживающий ответ от российской стороны и мы приступим к рассмотрению этого вопроса, как только этот визит (премьер-министра Моди во Владивосток - ТАСС) закончится. Для нас это важно, и мы отдаем этому приоритет", - добавил Кумар.

Премьер Индии Нарендра Моди прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). В среду состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина и индийского премьера в узком и расширенном составах. До начала переговоров Путин и Моди посетят судостроительный комплекс "Звезда". В четверг премьер Индии вместе с другими лидерами примет участие в пленарном заседании ВЭФ и посетит турнир по дзюдо.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.