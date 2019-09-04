Алмазный центр и алмазную биржу создадут в Приморском крае

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство Приморского края и компания "КГК ДВ" заключили в среду на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) соглашение о создании во Владивостоке алмазного центра с алмазной биржей. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

"Алмазный центр откроют во Владивостоке на базе действующей алмазной фабрики. Соответствующее соглашение подписали губернатор Приморского края Олег Кожемяко и генеральный директор компании "КГК ДВ" Рамани Витхалбхай в ходе пятого Восточного экономического форума", - говорится в сообщении.

Соглашение подразумевает строительство специализированного комплекса, в котором одновременно разместятся несколько гранильных производств, горнорудная компания "Алроса", Гохран России и таможня, которые будут работать по принципу единого алмазного кластера. Предусмотрено также создание алмазной биржи. Объем капитальных вложений в реализацию проекта составит не менее 1,5 млрд рублей.

Фабрика по огранке алмазов, на базе которой будет создан алмазный центр, открылась во Владивостоке в сентябре 2017 года. Торжественный старт работе предприятия дал президент РФ Владимир Путин в ходе третьего ВЭФ. Объем инвестиций в проект оценивался в 2,8 млрд рублей с учетом необходимых средств для приобретения алмазного сырья. Инвестором уже вложено в производство 460 млрд рублей, закуплено высокотехнологичное оборудование в Израиле, Индии, Швейцарии.

О ВЭФ

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.