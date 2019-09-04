Бурятия представила на ВЭФ проекты в области авиастроения и диагностики инсультов

"Улан-Удэнский авиазавод представлен сегодня перспективными моделями вертолетов и самолетов. Это предприятие высокотехнологичного производства - флагман "Вертолетов России", - сказал на презентации региона глава республики Алексей Цыденов.

Представитель завода Кирилл Буренков пояснил, что сейчас предприятие работает над выпуском перспективного самолета малой авиации TVS-2DTS BAIKAL. Его прототип разрабатывался в Новосибирске, но производиться он будет из комплектующих, созданных на Дальнем Востоке. Самолет разработан с учетом больших расстояний в регионах Дальнего Востока и адаптирован к суровым условиям севера.

"Мы увеличили пассажирскую кабину, чтобы можно было перевозить не девять, а до 14 человек с достаточным уровнем комфорта. Сегодня конкуренты не предлагают аналогичные продукты для российских реалий", - сказал Буренков.

Систему ранней диагностики инсульта представил заместитель генерального директора компании DRD BOITECH Семен Покацкий. По его словам, идея защищена патентами, и в этом году компания получила лицензию на реализацию системы после успешных клинических испытаний. Этот тест по найденным компанией маркерам (биологические признаки в крови) позволяет сказать, насколько высок риск инсульта у пациента.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.