Якорные резиденты ТОР "Бурятия" начнут создавать производства в 2020 году

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Два резидента территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия" начнут строить свои объекты - птицеводческий комплекс и транспортно-логистический терминал (ТЛТ) - общим объемов инвестиций 6,3 млрд рублей в 2020 и 2021 годах. Об этом сообщил ТАСС в среду на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) директор управляющей компании (УК) "ТОР "Бурятия" (дочерняя компания Корпорации развития Дальнего Востока) Тимур Будаев.

"Все этапы реализации этих двух проектов закреплены соглашениями. Согласно планам-графикам, сейчас производят проектные работы. Строительство птицеводческого комплекса должно начаться в 2020 году, строительство транспортно-логистического терминала - в 2021 году", - сказал он.

Эти якорные инвесторы в общей сложности создадут не менее 870 рабочих мест, общий объем инвестиций составит 6,3 млрд рублей.

Будаев добавил, что до конца 2019 года в ТОР "Бурятия" планируется включить еще, как минимум, восемь резидентов, в том числе предприятие "Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат" (АО "СЦКК") с проектом на 6 млрд рублей и компанию "Тепличный комплекс (ТК) "Гусиноозерский" с проектом на сумму более 2,8 млрд рублей.

Эти два инвестора ранее не вошли ранее в ТОР "Бурятия" из-за правовых коллизий: их проекты будут реализованы на территории монопрофильных муниципальных образований, а, по федеральному законодательству, Минвостокразвития не имеет полномочий создавать ТОР в границах муниципальных образований, моногородов. Для устранения нормативной коллизии был запущен проект закона по внесению изменений в федеральный закон №473 "О территориях опережающего [социально-экономического] развития Российской Федерации". "На сегодняшний день все необходимые поправки в данный федеральный закон, позволяющие создавать ТОР в моногородах, приняты. Заявка на расширение ТОР "Бурятия" от АО "СЦКК" уже подготовлена и находится в Минвостокразвития России, заявка от ТК "Гусиноозерский" еще в стадии подготовки инвестором, планируемый срок заключения соглашений - декабрь 2019 года", - пояснил Будаев.

Увеличение числа резидентов ТОР

Будаев сообщил, что восемь компаний планируют получить статус резидента ТОР "Бурятия" до конца года.

В июле в Улан-Удэ прошло совещание с вице-премьером, полномочным представителем президента РФ на Дальнем Востоке Юрием Трутневым. Он высказался по поводу недостаточного количества резидентов ТОР "Бурятия", где сейчас зарегистрированы только две компании, и дал поручение активизировать работу по привлечению инвесторов.

"На сегодняшний день в работе восемь проектов с планируемыми сроками заключения соглашения - декабрь 2019 года", - сказал Будаев.

Он уточнил, что подготовлены четыре заявки на включение в ТОР: проект на 6 млрд рублей Селенгинского целлюлозно-картонного комбината, который планирует запустить производство мешочной крафт-бумаги, проект компании "Курорты Бурятии" по строительству и реконструкции курорта Горячинск с объемом инвестиций 373,4 млн рублей. Также речь идет о проекте местной компании "Бурятмяспром", он предусматривает создание линии производства консервных банок с объемом инвестиций 125 млн рублей. Еще один проект - по строительству тепличного комплекса в городе Гусиноозерск на сумму более 2,8 млрд рублей.

"Кроме того, планируется подготовка следующих проектов: создание круглогодичного детского спортивного центра стоимостью 500 млн рублей, строительство завода по производству технических газов - кислорода, аргона, азота и медицинского кислорода - тут размер инвестиций составляет 1 млрд рублей, - пояснил Будаев. - Следующий проект стоимостью 100 млн рублей - увеличение объемов производства фанеры на одном из местных предприятий. Еще один проект - производство экологически чистого биологического топлива, получаемого из древесных отходов (пеллетов) с привлечением иностранного капитала, размер инвестиций - 200 млн рублей". Будаев отметил, что в основном речь идет о российских инвесторах, но также присутствуют и инвесторы из Монголии.

Управляющая компания

ТОР "Бурятия" создана в июне 2019 года, якорными определены два резидента, которые намерены построить крупное птицеводческое предприятие в Кабанском районе и транспортно-логистический терминал в Кяхтинском районе республики.

Управляющая компания "ТОР "Бурятия" оказывает помощь резидентам по вопросам взаимодействия с региональными властями, также осуществляет поддержку во взаимодействии с институтами развития Дальнего Востока, в том числе с Корпорацией развития Дальнего Востока. "Пока резиденты ООО "Ноябрьскпродсервис" и ООО "ТЛТ Наушки" потребность в обеспечивающей инфраструктуре не заявляли. По потенциальным резидентам заявки на инфраструктуру поступают. В основном требуется господдержка при осуществлении технологического присоединения к сетям электроснабжения, также требуется поддержка при строительстве объектов теплоснабжения", - добавил Будаев.

Сейчас УК ТОР "Бурятия" оказывает помощь потенциальным инвесторам в подготовке документов, определении стратегий предприятий, в определении инфраструктурных и финансовых возможностей, в стратегическом планировании реализации проектов.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

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