{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ВЭФ-2019
Обновлено 

Якорные резиденты ТОР "Бурятия" начнут создавать производства в 2020 году

Они планируют построить птицеводческий комплекс и транспортно-логистический терминал

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Два резидента территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия" начнут строить свои объекты - птицеводческий комплекс и транспортно-логистический терминал (ТЛТ) - общим объемов инвестиций 6,3 млрд рублей в 2020 и 2021 годах. Об этом сообщил ТАСС в среду на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) директор управляющей компании (УК) "ТОР "Бурятия" (дочерняя компания Корпорации развития Дальнего Востока) Тимур Будаев.

На эту тему
Восточный экономический форум - 2019. День первый

"Все этапы реализации этих двух проектов закреплены соглашениями. Согласно планам-графикам, сейчас производят проектные работы. Строительство птицеводческого комплекса должно начаться в 2020 году, строительство транспортно-логистического терминала - в 2021 году", - сказал он.

Эти якорные инвесторы в общей сложности создадут не менее 870 рабочих мест, общий объем инвестиций составит 6,3 млрд рублей.

Будаев добавил, что до конца 2019 года в ТОР "Бурятия" планируется включить еще, как минимум, восемь резидентов, в том числе предприятие "Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат" (АО "СЦКК") с проектом на 6 млрд рублей и компанию "Тепличный комплекс (ТК) "Гусиноозерский" с проектом на сумму более 2,8 млрд рублей.

Эти два инвестора ранее не вошли ранее в ТОР "Бурятия" из-за правовых коллизий: их проекты будут реализованы на территории монопрофильных муниципальных образований, а, по федеральному законодательству, Минвостокразвития не имеет полномочий создавать ТОР в границах муниципальных образований, моногородов. Для устранения нормативной коллизии был запущен проект закона по внесению изменений в федеральный закон №473 "О территориях опережающего [социально-экономического] развития Российской Федерации". "На сегодняшний день все необходимые поправки в данный федеральный закон, позволяющие создавать ТОР в моногородах, приняты. Заявка на расширение ТОР "Бурятия" от АО "СЦКК" уже подготовлена и находится в Минвостокразвития России, заявка от ТК "Гусиноозерский" еще в стадии подготовки инвестором, планируемый срок заключения соглашений - декабрь 2019 года", - пояснил Будаев.

Увеличение числа резидентов ТОР

Будаев сообщил, что восемь компаний планируют получить статус резидента ТОР "Бурятия" до конца года.

В июле в Улан-Удэ прошло совещание с вице-премьером, полномочным представителем президента РФ на Дальнем Востоке Юрием Трутневым. Он высказался по поводу недостаточного количества резидентов ТОР "Бурятия", где сейчас зарегистрированы только две компании, и дал поручение активизировать работу по привлечению инвесторов.

"На сегодняшний день в работе восемь проектов с планируемыми сроками заключения соглашения - декабрь 2019 года", - сказал Будаев.

Он уточнил, что подготовлены четыре заявки на включение в ТОР: проект на 6 млрд рублей Селенгинского целлюлозно-картонного комбината, который планирует запустить производство мешочной крафт-бумаги, проект компании "Курорты Бурятии" по строительству и реконструкции курорта Горячинск с объемом инвестиций 373,4 млн рублей. Также речь идет о проекте местной компании "Бурятмяспром", он предусматривает создание линии производства консервных банок с объемом инвестиций 125 млн рублей. Еще один проект - по строительству тепличного комплекса в городе Гусиноозерск на сумму более 2,8 млрд рублей.

"Кроме того, планируется подготовка следующих проектов: создание круглогодичного детского спортивного центра стоимостью 500 млн рублей, строительство завода по производству технических газов - кислорода, аргона, азота и медицинского кислорода - тут размер инвестиций составляет 1 млрд рублей, - пояснил Будаев. - Следующий проект стоимостью 100 млн рублей - увеличение объемов производства фанеры на одном из местных предприятий. Еще один проект - производство экологически чистого биологического топлива, получаемого из древесных отходов (пеллетов) с привлечением иностранного капитала, размер инвестиций - 200 млн рублей". Будаев отметил, что в основном речь идет о российских инвесторах, но также присутствуют и инвесторы из Монголии.

Управляющая компания

ТОР "Бурятия" создана в июне 2019 года, якорными определены два резидента, которые намерены построить крупное птицеводческое предприятие в Кабанском районе и транспортно-логистический терминал в Кяхтинском районе республики.

Управляющая компания "ТОР "Бурятия" оказывает помощь резидентам по вопросам взаимодействия с региональными властями, также осуществляет поддержку во взаимодействии с институтами развития Дальнего Востока, в том числе с Корпорацией развития Дальнего Востока. "Пока резиденты ООО "Ноябрьскпродсервис" и ООО "ТЛТ Наушки" потребность в обеспечивающей инфраструктуре не заявляли. По потенциальным резидентам заявки на инфраструктуру поступают. В основном требуется господдержка при осуществлении технологического присоединения к сетям электроснабжения, также требуется поддержка при строительстве объектов теплоснабжения", - добавил Будаев.

Сейчас УК ТОР "Бурятия" оказывает помощь потенциальным инвесторам в подготовке документов, определении стратегий предприятий, в определении инфраструктурных и финансовых возможностей, в стратегическом планировании реализации проектов.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

В новость внесены изменения (10:11 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияБурятияВЭФ-2019
Онлайн
Восточный экономический форум - 2019. День первый
V ВЭФ проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс"
Читать полностью