"Сколково" и Invest India будут сотрудничать в сфере инноваций

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Фонд "Сколково" и Национальное агентство по развитию и стимулированию инвестиций Invest India подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере инноваций в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщил ТАСС в среду управляющий директор агентства Дипак Багла.

"Фонд "Сколково" и Invest India подпишут меморандум о создании инновационного моста между Россией и Индией, который позволит инновационным компаниям и стартапам совместно вырабатывать решения", - сказал он.

Как указал Багла, договоренность предполагает проведение регулярных конкурсов между стартапами, победители которых будут получать финансирование для реализации своих идей. "У России очень высокая репутация в сфере инноваций и стартапов. В последние 36 месяцев Индия также завоевала хорошую репутацию в этой области. И цель этого инновационного моста - объединить эти потенциалы", - пояснил он.

Багла сообщил, что Invest India подпишет меморандум о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) для стимулирования притока инвестиций в Индию. По его словам, за два года с момента создания в агентстве специального российского департамента было получено 47 запросов российских инвесторов в 19 секторах, включая такие сферы, как энергетика, космос, возобновляемая энергетика, инфраструктура, медиа.

При этом, указал Багла, индийские инвесторы со своей стороны также заинтересованы в проектах на территории России. "В прошлом месяце я посещал Владивосток вместе с делегацией в составе более 100 индийских бизнесменов. Был очень высокий уровень интереса предпринимателей к Дальнему Востоку", - отметил он.

О создании специального российского департамента в Invest India заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время проведения 18-го двустороннего российско-индийского саммита в Санкт-Петербурге 1 июня 2017 года. Новый департамент занимается работой с российскими инвесторами и оказывает им комплексную поддержку.