Генпрокуратура предложила не арестовывать бизнесменов из "списка Титова" при въезде в РФ

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ предлагает не арестовывать при возвращении в Россию бизнесменов из так называемого "лондонского списка Титова", в отношении которых возбуждены уголовные дела, и заключать с ними соглашения о сотрудничестве с органами следствия. Соответствующие поправки предлагается внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ, сообщил в среду начальник главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью ведомства Юрий Карапетян.

"Те решения, которые мы принимаем [сейчас] об отмене или изменении меры пресечения, они принимаются на основе доброй воли, то есть мы говорим, что готовы пойти на эти уступки. Борис Юрьевич [Титов] говорит, что предприниматель, который обвиняется в преступлении, готов явиться, но гарантий нет никаких. Мы [предлагаем] разработать дополнения в УПК РФ о том, чтобы соглашение мы могли какое-то заключить [с бизнесменами] на период двух-трех месяцев, которые даются обвиняемому для того, чтобы вернуться на родину и приступить к расследованию преступления, чтобы это оформлялось каким-то документом, который бы имел законную силу", - сказал Карапетян на сессии "Безбарьерная среда" на Восточном экономическом форуме.

Инициативу Генпрокуратуры РФ на сессии Восточного экономического форума поддержал и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он отметил, что большинство находящихся за рубежом российских бизнесменов, в отношении которых в России ведутся следственные действия, готовы вернуться в страну и сотрудничать со следствием, но не согласны с тем, что их арестуют сразу при пересечении границы.

"Они не хотят возвращаться, потому что тебя моментально арестовывают на границе, до появления следователя ты находишься в аэропорту, потом следователь принимает решение о мере пресечения и дальше идет процесс следствия", - сказал Титов.

Так называемый лондонский список Титова был составлен в феврале 2018 года после встречи в Лондоне уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова с покинувшими РФ бизнесменами, в отношении которых возбуждены уголовные дела. В списке приведены имена порядка 40 человек.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.