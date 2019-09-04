Путин и Моди ознакомились с работой судостроительного комплекса "Звезда"

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", где ознакомились с ходом работ по модернизации производства и модельным рядом перспективных судов.

Модернизация завода "Звезда" была запущена после поручения Путина о создании на Дальнем Востоке судостроительного промышленного кластера. Работы, осуществляемые консорциумом инвесторов во главе с "Роснефтью", идут в два этапа - глава компании Игорь Сечин подробно рассказал о них лидерам двух стран. В частности, он подробно остановился на перспективном строительстве уникального сухого дока, который позволит строить корабли любой размерности, в том числе в несколько раз больше, чем существующие авианосцы.

По итогам модернизации комплекс сможет выпускать коммерческие грузовые суда, морские платформы, суда обслуживающего флота, в первую очередь, делового класса, специальные танкеры и суда-газовозы для транспортировки углеводородов.

Глава "Роснефти" показал гостям макеты судов, которые будут производиться на комплексе. Пояснения Нарендре Моди давал и сам президент. В частности, Путин обратил внимание индийского премьера на представленную на презентации модель ледокола. "Это самый крупный атомный ледокол в мире. Этот ледокол сможет ломать льды практически любой толщины: до 4 м. Принято решение о строительстве этих кораблей ледокольного класса для обеспечения круглогодичной проводки судов по северному маршруту", - сказал Путин.

В Кремле ранее отмечали важность посещения Путиным и Моди "Звезды" в контексте как энергетического сотрудничества, так и потенциала этой судоверфи по выполнению военных заказов. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в перспективе построенные здесь суда "будут использоваться для доставки российской нефти и сжиженного природного газа на мировые рынке, в том числе и в Индию".

Дальневосточный завод "Звезда" был образован в 1954 году. В 2013 году президент РФ поручил создать на его базе судостроительный промышленный кластер по производству морской техники и оборудования. Проект реализуется консорциумом инвесторов во главе с "Роснефтью". В настоящее время на судоверфи работают 3 тыс. человек.