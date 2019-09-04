"Сибур" в 2020 году поставит в Европу свыше 2 млн тонн сжиженных углеводородных газов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. "Сибур" с учетом вывода на механическую готовность своего крупнейшего проекта - "Запсибнефтехима" - намерен поставить в 2020 году на европейский рынок свыше 2 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ). Об этом сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума глава холдинга Дмитрий Конов.

Ранее сообщалось, что часть СУГ, которые производятся в Тобольске, "Сибур" планирует вовлечь в переработку на "Запсибнефтехиме".

"Можно безопасно сказать - "2 млн тонн плюс" на европейский рынок в 2020 году поставим", - сказал Конов.

При этом он добавил, что говорить об объемах поставок после выхода завода на проектную мощность пока рано.

В настоящее время на "Запсибнефтехиме" завершены строительные работы, завод находится в стадии пуско-наладки.

О проекте

"Запсибнефтехим" станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Проект предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена, около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции в год, установок по производству различных марок полиэтилена (1,5 млн тонн) и полипропилена (500 тыс. тонн).

Бюджет комплекса при его базовой оценке составляет $9,5 млрд.