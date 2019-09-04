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ВЭФ-2019

Орешкин: образование и госуправление могут войти в нацпроект по производительности труда

По словам министра экономического развития, уже есть несколько пилотных проектов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Предложения по включению сферы образования и госуправления в нацпроект по производительности труда готовятся. Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.

"Сейчас такие изменения подготавливаются, у нас есть ряд пилотных проектов, вы знаете, мы пилотный проект в Москве сделали ("Комфортная школа" - прим. ТАСС), та же Нижегородская область реализует проект по госуправлению. Сейчас задача эти пилотные проекты, инновации поставить на системные рельсы", - сказал он.

Министр отметил, что пока не определена форма распространения успешного опыта пилотных проектов по всей стране. При этом распространение нацпроекта на новые сферы не повлечет за собой значительного увеличения финансирования, заверил Орешкин. "В первую очередь будем ориентироваться на ресурсы Федерального центра компетенций, который уже есть в проекте", - пояснил он.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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