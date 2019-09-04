Сахалин может стать полигоном для испытания водородных поездов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. РЖД, Росатом, "Трансмашхолдинг" и власти Сахалинской области подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту организации железнодорожного сообщения с применением поездов на водородных топливных элементах, их планируется испытать на Сахалине, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

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Восточный экономический форум - 2019. День первый

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Подписи под соглашением поставили генеральный директор РЖД Олег Белозеров, врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, генеральный директор ТМХ Кирилл Липа.

"Трансмашхолдинг" в сотрудничестве с Росатомом планирует организовать производство поездов на водородных топливных элементах.

"Переход к применению на железных дорогах поездов на водородных топливных элементах и систем обеспечения их эксплуатации, включающих производство водорода и топливных элементов, транспортировку, хранение и заправку водородом, требует их предварительного технико-экономического обоснования, расчета стоимости жизненного цикла, проведения комплексных испытаний, подтверждения соответствия требованиям безопасности и подконтрольной эксплуатации", - сообщает пресс-служба РЖД.

Пилотным полигоном для отработки организации железнодорожного сообщения с применением поездов на водородных топливных элементах и систем обеспечения их эксплуатации может стать инфраструктура острова Сахалин.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.