СМИ: вице-премьер КНР предложил "Газпрому" увеличить поставки природного газа в Китай

ПЕКИН, 4 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн в ходе встречи с главой российского "Газпрома" Алексеем Миллером предложил наращивать поставки газа из РФ в Китай. Об этом сообщило в среду агентство "Синьхуа".

По его данным, заместитель главы китайского правительства высказал заинтересованность в выстраивании долгосрочных контактов с Россией в энергетической сфере.

"Китайско-российское сотрудничество в области энергетики развивается на высоком уровне. Благодаря нашим совместным усилиям, при содействии лидеров двух стран нам удалось добиться новых многочисленных успешных результатов", - заявил Хань Чжэн.

Как он отметил, что Китай и РФ должны хорошо подготовиться к запуску в эксплуатацию газопровода "Сила Сибири" (восточный маршрут), благодаря которому Китай сможет постоянно увеличивать закупки российского газа.

Участники встречи выразили готовность развивать взаимовыгодное сотрудничество, расширять масштабы и увеличивать количество направлений для сотрудничества в ходе продуктивного двустороннего взаимодействия.

В конце августа 2019 года "Газпром" подключил Чаяндинское месторождение к газопроводу "Сила Сибири". Газ с этого проекта, а также Ковыктинского в Иркутской области будет поставляться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. Проект поставок газа в восточные районы Китая также называют восточным маршрутом.

Миллер ранее говорил, что строительство проекта идет с опережением графика, поэтому поставки в Китай по северному участку "Хэйхэ - Чанлин" начнутся раньше намеченного срока - с 1 декабря 2019 года. Договор о "восточном" маршруте (то есть "Силе Сибири") с CNPC был подписан 21 мая 2014 года, максимальная пропускная мощность газопровода - 38 млрд куб. м в год.

В 2015 году "Газпром" и CNPC подписали соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по "западному" маршруту (по газопроводу "Сила Сибири - 2") и меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок природного газа в Китай с Дальнего Востока России.