ВТБ повысил прогноз роста кредитования населения в 2019 году в целом по рынку до 20%

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Банк ВТБ ожидает, что по итогам 2019 года объем кредитования физических лиц в целом по рынку вырастет на 20%, тогда как в конце прошлого года банк ожидал увеличения этого показателя на 13-14%. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме зампредседателя ВТБ Анатолий Печатников.

"В октябре - ноябре прошлого года, когда мы утверждали бизнес-план текущего года, мы оценивали темпы прироста рынка кредитования на 2019 год в пределах 13-14%. Летом банк повысил эти прогнозы, так как только по итогам первого полугодия рынок вырос почти на 10%. Поэтому в настоящее время мы оцениваем, что динамика кредитования физических лиц по итогам этого года превысит 20%", - сказал он.

ВТБ планирует расти выше рынка и к концу года рассчитывает нарастить объем кредитного портфеля на 22%, до 3,4 трлн рублей, добавил Печатников. По его словам, основными драйверами роста во втором полугодии будут ипотека и необеспеченное кредитование - они прирастут примерно на 20%.

Зампред ВТБ также сказал, что не видит в росте ипотеки угроз и оснований для введения ограничений для этого бизнеса банков.

"Мне не видится оснований для ограничения этого сектора, ввода дополнительного давления на капитал банковский системы. Несмотря на то, что у нас в стране общий ипотечный портфель к концу года будет около 8 трлн [рублей], это все-таки 6% от ВВП. Если сравнивать с другими странами, то у нас этот бизнес пока находится в стадии развития, он не перешел в зрелую фазу 20-25% ВВП. В некоторых государствах этот показатель доходит до 80-90% от ВВП, и население справляется с такой платежной нагрузкой", - сказал Печатников. Он добавил, что проводимая реформа проектного финансирования тоже потребует дополнительного капитала банков.

По словам зампреда ВТБ, банк также не видит проблем с ростом долговой нагрузки населения. "Мы оценивали совокупную долговую нагрузку населения, и она не превышает сейчас 20% <...> Если брать ситуацию текущего и следующего годов, мы не видим больших сложностей, не фиксируем роста просрочки в процентном отношении. Граждане справляются с этими платежами так же, как справлялись три года или пять лет назад - уровень просрочки примерно одинаковый", - заключил он, отметив, что риск-процедуры ВТБ не позволяют оформить кредит заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.