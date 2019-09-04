Беспилотные грузоперевозки между Москвой и Петербургом могут запустить в 2021-2022 годах

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. "Национальные телематические системы" (НТС) могут запустить через два-три года беспилотные промышленные грузоперевозки на трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщил в ходе сессии "Логистика России и Индии - цифровой путь объединения Азии и Европы" на Восточном экономическом форуме гендиректор компании Алексей Нащекин.

"В ближайшее время выйдем на М-11 (трасса Москва - Санкт-Петербург - прим. ТАСС) на пилот и года через два-три, при соответствующей нормативной базе, планируем (запустить) на Москва-Питер беспилотные перевозки", - сказал он.

По словам Нащекина, НТС к этому сроку намерена выйти на промышленные перевозки грузовым транспортом. Планируется, что беспилотные грузовики будут ездить по выделенным полосам.

Как сообщалось летом этого года, НТС презентовали первую "умную дорогу" и первый полностью беспилотный грузовик. Технология "Умной дороги" подразумевает организацию движения полностью беспилотных грузовиков и автоматическую передачу "подключенным автомобилям" всей необходимой информации - о скоростном режиме, метеообстановке, об ограничениях на маршруте, а также предупреждения о возможных инцидентах на дороге.

Пилотный проект по организации беспилотного движения проводился на специальном закрытом полигоне в Казани в течение двух лет.

Подразумевается, что в промышленных бесплотных перевозках будут участвовать и российские, и зарубежные грузовики, отметил Нащекин.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.