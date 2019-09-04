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ВЭФ-2019

Первые SIM-карты оператора "ВТБ Мобайл" будут выпущены в конце сентября

Проект виртуального мобильного оператора банк ВТБ реализовывает в партнерстве с Tele2

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Первые SIM-карты виртуального мобильного оператора "ВТБ Мобайл" будут выпущены в конце сентября. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы активно развиваем этот проект. Первые SIM-карты нашего виртуального мобильного оператора будут выпущены уже в конце сентября. Мы начнем реализовывать их в тестовом режиме в нескольких отделениях в Москве и Санкт-Петербурге", - сказал он.

Карты, как отметил Печатников, будут работать по всей территории России и за рубежом.

Проект виртуального мобильного оператора банк ВТБ реализовывает в партнерстве с Tele2.

О ВЭФ

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

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Восточный экономический форум - 2019. День первый
V ВЭФ проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс"
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