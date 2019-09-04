РЭЦ поддержит производство кормовых добавок на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) примет участие в вводе в эксплуатацию завода по производству кормовых добавок, аминокислот, витаминов, пробиотиков и белков "Фармасинтез". Соответствующее соглашение в рамках Восточного экономического форума подписали управляющий директор РЭЦ по клиентской работе Максим Кобин и генеральный директор дальневосточной компании "Арника" Лариса Текутьева, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Компания "Арника" с 2016 года реализует на территории опережающего развития ТОР "Надеждинская" комплексный проект по созданию в Дальневосточном федеральном округе высокотехнологичных биотехнологических производств защищенных кормовых аминокислот, витаминов, пробиотиков и белков, ветеринарных антибиотиков и продуктов на их основе. Планируемый запуск первой очереди - осенью 2019 года, второй очереди - в 2020 году.

"Продукция компании уже востребована на рынках более 30 зарубежных государств, у этого проекта также высокий экспортный потенциал. Мы готовы предложить полный спектр мер финансовой и нефинансовой поддержки, а также задействовать нашу зарубежную инфраструктуру для продвижения этой продукции", - сказал по итогам подписания Кобин.

РЭЦ входит в государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ". В состав группы РЭЦ интегрированы АО "Российский экспортный центр", Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) и государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (АО "Росэксимбанк").

"Арника" специализируется на поставке оборудования, расходных материалов и ингредиентов для мясоперерабатывающей, молочной, рыбной, хлебопекарной, кондитерской и других отраслей пищевой промышленности.