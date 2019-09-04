РЭЦ и транспортные операторы запускают механизм быстрого экспорта продукции АПК в Китай

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Российские и китайские транспортные операторы при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ) договорились о создании нового механизма экспорта продукции российского агропрома, который позволит значительно сократить сроки доставки российского продовольствия на китайский рынок. Соответствующее соглашение было подписано на полях ВЭФ-2019.

Представители РЭЦ, "РЖД Логистика", "Славтранс-Сервис" и "ФВК Север" договорились о совместной работе по развитию экспорта продукции российского АПК в Китай с помощью ускоренных рефрижераторных контейнерных поездов ("Агроэкспрессов"), а также проработали основные маршруты доставки из крупных терминально-складских комплексов: со станции Селятино (Московская область) и со станции Ворсино (Калужская область) до города Чэнду провинции Сычуань. При этом компании условились, что перечень маршрутов не является исключительным и может быть изменен и дополнен. Ожидается, что первый "Агроэкспресс" будет отправлен в КНР в самое ближайшее время.

Российский экспортный центр будет заниматься поиском как клиентов-грузоотправителей для экспортных перевозок продукции АПК в составах "Агроэкспрессов", так и зарубежных партнеров.

"Проект "Агроэкспресс" планируется начать с двух поездов в неделю и в кратчайшие сроки выйти на пять "Агроэкспрессов" из каждой точки отправления - экспортно ориентированных агрохабов. Планируется масштабирование проекта на различные российские и китайские регионы. Доставка готовой пищевой продукции непосредственно во внутренний Китай по сравнению с традиционным морским путем позволяет значительно сократить срок доставки и ощутимо снизить совокупные транспортные расходы российских экспортеров, открыть новые рынки внутри Китая, получив значительное конкурентное преимущество перед европейскими и американскими экспортерами, работающими только через китайские морские порты. Одновременно "Агроэкспресс" открывает новые возможности для китайских экспортеров, поставляющих свою продукцию на российский рынок в режиме обратной загрузки", - сказал старший вице-президент РЭЦ Алексей Кожевников.

По его словам, встречные меры государственной поддержки экспорта, уже существующие в России и Китае, позволят выйти на сверхвыгодные условия взаимной торговли с прямыми расчетами в национальных валютах и полной фискальной прослеживаемостью.

"РЖД Логистика" будет отвечать за обеспечение комплексного транспортно-логистического обслуживания "Агроэкспрессов", предоставлять железнодорожный подвижный состав, оплачивать железнодорожный тариф на российской территории и заниматься организацией перевозок на "первой" и "последней" милях. Кроме того, компания окажет содействие в продвижении продуктов АПК российского производства за рубежом, в том числе в КНР.

"Подписанные нашей компанией соглашения дадут дополнительный импульс для развития экспорта отечественной продукции АПК в Китай, одного из самых перспективных направлений в сфере внешнеторговых отношений с КНР. А с помощью таких надежных партнеров, как РЭЦ, мы без сомнения сможем предложить всем заинтересованным российским производителям и китайским потребителям передовые и доступные логистические решения", - отметил генеральный директор "РЖД Логистика" Вячеслав Валентик.

В свою очередь компании "Славтранс - Сервис" и "ФВК Север", которые владеют экспортно ориентированными терминально-логистическими центрами на станциях Селятино и Ворсино соответственно, создадут на своих площадках мультимодальную транспортную и складскую инфраструктуру, организуют необходимые терминальные логистические сервисы и обеспечат размещение постов Московской и Калужской областных таможен и территориальных управлений Россельхознадзора для осуществления фитосанитарного и ветеринарного контроля перевозимой продукции.