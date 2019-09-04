Инвестиции РФПИ и партнеров на Дальнем Востоке превысили 120 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами проинвестировали более 120 млрд рублей в экономику дальневосточного региона. Об этом сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Инвестиции РФПИ и наших партнеров на Дальнем Востоке составили уже более 120 млрд рублей", - заявил он. Дмитриев отметил особую привлекательность Дальнего Востока для инвесторов, о которой, по его словам, свидетельствует и успех ВЭФ.

Как отметил глава РФПИ, инвесторов на Дальнем Востоке в первую очередь интересуют инфраструктура региона, агропромышленность и новые технологии. "Для инвесторов очень интересна инфраструктура, они верят, что инфраструктура будет развиваться здесь, и они заинтересованы в инвестициях. Безусловно, агросектор, потому что Дальний Восток может быть основой для экспорта России, в том числе на азиатские рынки. И, безусловно, новые технологии. Мы видим, что за счет университета здесь появляются новые компании, новые технологии, которые могут развиваться и на азиатских рынках", - пояснил Дмитриев.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.