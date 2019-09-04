Возможное отмывание средств в латвийском банке ABLV расследует группа из 25 стран

РИГА, 4 сентября. /ТАСС/. Рабочая группа с участием представителей 25 государств создана для анализа информации об участии ликвидируемого латвийского банка ABLV в возможных схемах по отмыванию денег. Об этом сообщила в среду руководитель Службы финансовой разведки Латвии Илзе Знотиня.

"Мы получили все исторические данные и работаем, чтобы, пока не начались реальные выплаты денег, оценить связи клиентов, историю сделок, а также уже сейчас задержать денежные суммы, если видим, что их происхождение нелегально", - сказала она.

По словам Знотини, для выявления причастности ABLV к схемам, которые якобы способствовали развитию ядерной программы КНДР, создана рабочая группа, в которую вошли представители 25 стран.

"Единственное, что сейчас могу сказать, что служба финансовой разведки всегда считала эти подозрения очень серьезными, - сказала она. - В результате проверки мы констатировали, что нам нужен более серьезный механизм для анализа этих процессов. Поэтому мы созвали представителей 25 стран, чтобы создать международную рабочую группу. ABLV получал или отправлял средства в очень многие юрисдикции. Чтобы мы поняли, в каком объеме мы можем говорить о возможных нелегальных действиях, нам нужны и международные инструменты".

Знотиня считает, что в силу сложности этой задачи на ее решение может потребоваться несколько лет.

В середине февраля 2018 года подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями обвинило один из крупнейших банков Латвии ABLV в отмывании денег и взяточничестве. По информации американского ведомства, банк совершал "сделки с отдельно обозначенными ООН организациями, участвовавшими в закупке или экспорте баллистических ракет КНДР". ABLV также обвинили в обслуживании счетов коррумпированных лиц. После этого банк начал процесс самоликвидации, а Совет по развитию финансового сектора Латвии одобрил запрет банкам сотрудничать с компаниями-пустышками.