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ВЭФ-2019
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H-Energy и "Новатэк" создадут совместное предприятие по реализации СПГ в Индии и Бангладеш

Подписанный меморандум является важным шагом к выходу на рынок конечных потребителей в Индии, считают в российской компании

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. "Новатэк" и индийская H-Energy Global Ltd подписали меморандум в области поставок СПГ в Индию на долгосрочной основе, инвестирования в будущие СПГ-терминалы, а также о создании совместного предприятия по реализации СПГ и природного газа в Индии, Бангладеш и на других рынках. Документ подписан на полях Восточного экономического форума, сообщает "Новатэк" .

"Индия представляет собой один из крупнейших и быстрорастущих рынков СПГ, и в будущем эта страна станет одним из основных источников роста мирового спроса на природный газ, - отметил председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон. - Подписанный меморандум является важным шагом к выходу на рынок конечных потребителей в Индии, что имеет большой интерес для "Новатэка" с учетом наших стратегических планов по реализации новых СПГ-проектов и значительному наращиванию объемов производства СПГ".

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Теги
БангладешИндияРоссияВЭФ-2019
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Восточный экономический форум - 2019. День первый
V ВЭФ проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс"
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