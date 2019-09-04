РФПИ на ВЭФ обсудит с китайскими инвесторами их участие в нацпроектах

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) обсудит с китайскими инвесторами возможность их участия в финансировании нацпроектов, сообщил в среду журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"С Китаем у нас более 20 различных инвестиций в различные сектора. В рамках ВЭФ будет активный диалог с Китаем, в том числе участие Китая в нацпроектах", - сказал он.

Дмитриев также отметил, что в перспективе будет наращиваться партнерство с Индией. "Мы ощущаем, что партнерство с Индией отстает от партнерства с Китаем. Сейчас время нарастить это сотрудничество, не случайно Индия - один из главных гостей форума", - отметил Дмитриев.

Он также обратил внимание на активный диалог с Японией и Малайзией. "С Японией у нас есть совместный фонд. Объявим в ближайшее время об инвестициях в компанию по переработке газа в протеин", - уточнил он.