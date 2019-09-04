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ВЭФ-2019

Режим свободного порта может заработать в Забайкалье до 2-го квартала 2020 года

Глава региона Александр Осипов считает, что распространение режима СПВ должно повысить динамику экономического и социального развития территорий

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Режим "Свободный порт Владивосток" (СПВ) может быть распространен на Читу и приграничный поселок Забайкальск до второго квартала 2020 года, сообщил в среду в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов.

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев 1 августа во время рабочей поездки в Читу пообещал проработать вопрос распространения режима СПВ на территорию этого города, а также на поселок Забайкальск на российско-китайской границе. Ранее с такой просьбой к главе правительства обратился Осипов.

"Практика показывает, что, как правило, в течение шести-девяти месяцев происходят соответствующие расчеты, изучение возможностей создания, подготовка нормативно-правовых актов. Поэтому, я думаю, что если мы обратились с этим в июле, то до второго квартала следующего года решение должно быть принято, скорее всего. Я надеюсь, что положительное", - сказал Осипов.

По его мнению, распространение режима СПВ должно повысить динамику экономического и социального развития территорий. "Большему количеству инвестиционных проектов, большему количеству предприятий станут возможными нормальная, хорошая динамика развития", - отметил он.

О форуме

Пятый ВЭФ проходит с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Теги
Забайкальский крайОсипов, Александр МихайловичВЭФ-2019
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