В Минэнерго заявили, что льготы на производство этана увеличат доходность его выпуска

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Предоставление обратного акциза при производстве этана позволит увеличить доходность его выпуска на 3-4%. Об этом сообщил замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин, выступая на Восточном экономическом форуме.

"С доходности ниже 10% мы можем дать инвестору 13-14%, чего в принципе достаточно. Мы видим уже три крупных проекта, которые привлекут в Россию $25-27 млрд инвестиций с учетом смежных проектов. Это гигантские деньги", - сказал он.

По его словам, решение по обратному акцизу для производства этана уже принципиально принято. Законопроект находится на финальной стадии перед внесением в Госдуму.

Замминистр отметил, что нефтехимия отличается высокой маржинальностью производства при больших затратах на развитие производства, поэтому нефтехимические предприятия нуждаются в поддержке. Без этого эти проекты не будут реализованы.

Сорокин добавил, что в отличие от этана решение об обратном акцизе на сжиженные углеводородные газы еще не принято. "Идет работа. Надеюсь в ближайшее время придем к принятию конкретных мер", - сказал он.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.