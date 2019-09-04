МТС Банк: интеграция платежных решений в порталы госуслуг решит проблему финдоступности

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Взаимодействие муниципалитета и бизнеса по интеграции платежных сервисов в официальные городские порталы может стать эффективным решением проблем доступности финансовых услуг в российских регионах, заявила вице-президент, руководитель блока цифрового бизнеса МТС Банка Екатерина Резникова на Восточном экономическом форуме.

В пример она привела проект МТС Банка с правительством Москвы, в рамках которого универсальный платежный шлюз для оплаты "в один клик" широкого спектра повседневных начислений был интегрирован в платформу официального сайта мэра и правительства Москвы mos.ru и в мобильные приложения "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва".

"В рамках этого сервиса в 2018 году в 2,5 раза выросло количество платежей, а их сумма выросла в 10 раз, а средний чек вырос в четыре раза. За год количество активных пользователей портала увеличилось на 1 млн человек. Сервис может быть масштабирован в любой другой регион на платформы муниципальных или региональных порталов и их мобильных приложений, где помимо финсервисов также могут размещаться ленты новостей и опросы по благоустройству родного города, сбор обращений граждан, и т.д.", - отметила она.

По словам Резниковой, также одним из решений доступности, в частности, является виртуальная банковская карта, которую можно оформить полностью в каналах ДБО (дистанционные каналы банковского обслуживания) без посещений офиса банка

"Регионам необходимо делать ставки на удобную цифровую инфраструктуру, которая повысит качество жизни и будет способствовать повышению доступности финансовых услуг, особенно для удаленных и малонаселенных территорий. Современные финансовые технологии могут быть особенно полезны там, где мало представлены традиционные банковские услуги, где мало отделений банков", - отметила она.

На площадках Восточного экономического форума запланировано подписание ряда соглашений с субъектами Дальнего Востока, совместно с которыми МТС Банк начнет работу по реализации проектов, направленных на повышение уровня доступности цифровых и финансовых услуг.