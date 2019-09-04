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ВЭФ-2019

РФПИ рассматривает проекты в Монголии с РЖД, "Россетями" и "Газпромом"

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, первыми проектами фонда станут инвестиции в транспортную инфраструктуру Монголии

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает совместные проекты с РЖД, "Россетями" и "Газпромом" в Монголии, сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.

Ранее Россия и Монголия договорились о создании совместного фонда инвестиционного сотрудничества. Первыми проектами фонда станут инвестиции в транспортную инфраструктуру Монголии, отмечал Дмитриев.

"Мы активно изучаем и надеемся финансировать проекты РЖД в Монголии. Мы обсуждаем ряд совместных проектов с "Россетями" и видим, что "Россети" могут дать очень важный импульс для развития системы электрохозяйства и инфраструктуры в Монголии", - сказал глава РФПИ.

Он также отметил возможность совместных проектов с "Газпромом", которые могут затронуть территорию Монголии.

"Этот фонд (совместный фонд РФ и Монголии - прим. ТАСС) позволит резко увеличить качество и количество совместных проектов", - добавил Дмитриев.

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