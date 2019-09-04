Глава РФПИ сообщил, что три инвестора претендуют на акции "Детского мира"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) присоединится к АФК "Система" в продаже акций "Детского мира" в случае такого решения, переговоры введутся с тремя потенциальными покупателями, сообщил журналистам генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Бизнес "Детского мира" активно растет и бьет всегда бизнес-планы. Если АФК "Система" будет выходить, мы будем выходить по одной и той же оценке, по одному покупателю. Есть три активных покупателя, со всеми ведутся переговоры, но нам комфортно оставаться инвестором", - сказал он.

Ранее сообщалось, что число претендентов на покупку контрольной доли "Детского мира" у АФК "Система" увеличилось до 12, среди них есть иностранные представители.

АФК "Система" принадлежит 52,1% "Детского мира". У Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ) - 14%, еще 33,5% акций ретейлера торгуются на Московской бирже, остальные акции - у менеджмента компании.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.