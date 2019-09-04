Объем инвестиций Сбербанка в российскую рыбную промышленность достиг $2 млрд

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Объем средств, вложенных Сбербанком в российскую рыбную промышленность, вырос за два месяца на четверть и достиг $2 млрд, сообщил старший вице-президент кредитной организации Владимир Ситнов в среду на сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее Ситнов заявлял, что Сбербанк планирует активно вкладывать средства в отечественную рыбодобывающую отрасль, в том числе в строительство рыбопромысловых судов.

"Мы финансируем уже $2 млрд в рыбной отрасли. На питерском [рыбопромышленном] форуме мы говорили - у нас портфель был $1,5 млрд. За два месяца он вырос у нас более, чем на четверть", - сказал он.

Кроме того, по его словам, по подписке на крабовые аукционы сейчас заявлено $5 млрд (или 300 млрд рублей). "Это значит, что портфель наш может удвоиться", - добавил он, пояснив, что организация финансирует около 70% отрасли.

Президент России Владимир Путин 1 мая подписал закон, который предусматривает введение квоты на добычу (вылов) крабов в инвестиционных целях. На этот вид квоты предполагается выделение 50% общего допустимого улова крабов. Доли квот закрепляются за пользователями на 15 лет по результатам проведения аукционов, на победителя аукциона возлагается обязательство по строительству на территории России объектов, перечень которых определяет правительство.

Федеральное агентство по рыболовству с 7 по 15 октября проведет в электронной форме первые аукционы по распределению квоты на добычу крабов. По ранее сделанным Росрыболовством оценкам, доходы в бюджет РФ от проведения крабовых аукционов могут превысить 125,5 млрд рублей.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.