Объемы добычи золота в Магаданской области в 2019 году превысят 40 т

ТАСС, 4 сентября. Объем добытого золота в Магаданской области в 2019 году превысит плановый показатель в 40 т, сообщил в среду в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме во Владивостоке губернатор Сергей Носов.

"Мы превысим 40 т, будет несомненный рост, рост ожидается на 10% и более по объему", - сказал он.

В 2018 году Магаданская область добыла 35 т золота. Основные месторождения региона - "Наталка" (Наталкинское месторождение) и "Павлик".

Крупнейшее в России Наталкинское золоторудное месторождение находится в 390 км от Магадана. Доказанные и вероятные запасы составляют 16 млн унций золота (более 450 т). Месторождение "Павлик" находится в Тенькинском районе, в 12 км от Наталкинского. На сегодняшний день уже подтверждены запасы на уровне 100 т золота.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.