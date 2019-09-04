Открытие программы подготовки алмазных огранщиков в Приморье обойдется в 200 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Агентство по развитию человеческого капитала совместно с властями Приморского края рассматривает возможность открытия в регионе программы подготовки алмазных огранщиков. Затраты на ее организацию оценивают в 200 млн рублей, сообщил в среду заместитель генерального директора агентства Александр Логунов, выступая на площадке "Пространство доверия" Восточного экономического форума.

"Если появится второй, третий инвесторы в этой отрасли, мы будет совместно с администрацией Приморского края открывать соответствующую программу. На открытие этой программы нужно около 200 млн рублей - очень дорогое оборудование алмазной огранки", - сказал Логунов.

Отрасль алмазной огранки сейчас является новой для Приморья. Первая фабрика по огранке алмазов открылась во Владивостоке в сентябре 2017 года. Инвестором - компанией-резидентом Свободного порта Владивосток, входящей в состав индийской KGK Group, - уже вложено в производство 460 млн рублей, закуплено высокотехнологичное оборудование в Израиле, Индии, Швейцарии. Общий объем инвестиций в проект оценивался в 2,8 млрд рублей с учетом необходимых средств для приобретения алмазного сырья.

"Индийские инвесторы получили здесь льготы, но кадров нет, алмазных огранщиков никто никогда не готовил. Поэтому обратились в один из колледжей Москвы, где подготовили для них специалистов, 49 из них сразу были трудоустроены", - сказал Логунов, добавив, что, пока экономически выгоднее готовить специалистов за пределами региона, при этом подготовка на месте будет становиться все более актуальной с приходом новых инвесторов.

Региональная администрация в августе сообщала, что индийский инвестор "М. Суреш Владивосток" планирует открыть второе предприятие алмазной огранки с объемом инвестиций $4,7 млн.

В среду Приморский край и компания "КГК ДВ" подписали соглашение об открытии алмазного центра во Владивостоке на базе уже действующей алмазной фабрики. Соглашение подразумевает строительство специализированного комплекса, в котором одновременно разместятся несколько гранильных производств, горнорудная компания "Алроса", Гохран России и таможня, которые будут работать по принципу единого алмазного кластера. Предусмотрено также создание алмазной биржи. Объем капитальных вложений в реализацию проекта составит не менее 1,5 млрд рублей.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.